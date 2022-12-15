«Фантазии были страшные»: Гузеева рассказала о главной ошибке в воспитании своих детей

Телеведущая Лариса Гузеева, известная своим нелегким характером и колкими высказываниями в адрес неприятелей, рассказала подписчикам о своей самой главной ошибке в воспитании детей.

Напомним, актриса родила мальчика и девочку от разных мужчин. В браке с журналистом и актером Кахой Толордавой появился сын, которого назвали Георгием. Недавно ему исполнилось 30 лет. В 1999 году теледива познакомилась с бизнесменом Игорем Бухаровым. Через год у них родилась дочь Ольга. Гузеева часто сокрушается, что в свое время была неидеальной мамой.

Ларисе стало стыдно за собственное поведение перед сыном и дочерью. И своими откровениями она решила поделиться с подписчиками в соцсетях. Дива призвала молодых родителей не повторять ее ошибки.

«Грозилась наказать и фантазии мои были страшные, но… до дела не доходило. Орала так, что сама себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления. Мы все помним слова - они ранят и уничтожают. Сколько угодно потом не говори, что этого не было, я этого не делала - слово впечатывается намертво», - поделилась сокровенным Гузеева в своем блоге.

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