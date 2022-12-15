«То, что всегда остается за кадром»: в Дубае мужчина залез под платье Лопыревой (видео)

Модель и посол ФИФА Виктория Лопырева, которая сейчас принимает активное участие в проведении чемпионата мира по футболу в Катаре, 15 декабря прилетела из Дохи в Дубай — на бал арабского филиала журнала Vogue.
В одном из видео, опубликованных в соцсети, Виктория показала, как трудно в потрясающей красоты бальном платье выбираться из автомобиля. Для того, чтобы модель вышла и встала, не запутавшись при этом в пышных юбках, ей пришлось позвать на помощь мужчину. Он приподнимал юбки одну за другой и в какой-то момент оказался практически под платьем Лопыревой.
«То, что всегда остается за кадром», — объяснила эту сцену Виктория.
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Ранее ей посчастливилось присутствовать на матче полуфинала ЧМ-2022 между национальными сборными Аргентины и Хорватии. Аргентинцы победили со счетом 3:0, чему Лопырева была несказанно рада.
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Напомним, что именно в сборной Аргентины играет знаменитый Лионель Месси, в честь которого модель даже назвала своего сына.