«То, что всегда остается за кадром»: в Дубае мужчина залез под платье Лопыревой (видео)

Модель и посол ФИФА Виктория Лопырева, которая сейчас принимает активное участие в проведении чемпионата мира по футболу в Катаре, 15 декабря прилетела из Дохи в Дубай — на бал арабского филиала журнала Vogue.

В одном из видео, опубликованных в соцсети, Виктория показала, как трудно в потрясающей красоты бальном платье выбираться из автомобиля. Для того, чтобы модель вышла и встала, не запутавшись при этом в пышных юбках, ей пришлось позвать на помощь мужчину. Он приподнимал юбки одну за другой и в какой-то момент оказался практически под платьем Лопыревой.

«То, что всегда остается за кадром», — объяснила эту сцену Виктория.

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