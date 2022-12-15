«Ему казашки очень нравятся»: Анастасия Решетова выбирает невесту для сына Тимати

Модель Анастасия Решетова поговорила с фолловерами о будущем своего наследника.
Ратмиру Юнусову только три года. Но его мама уже задумывается о невесте.
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Поклонники поинтересовались у Решетовой о потенциальной возлюбленной Ратика. Модель ответила, что будет рада девушке любой национальности.
«Да, пожалуйста. Ему казашки очень нравятся. В дедушку по моей линии пошел, наверное. Мой папа из Казахстана и бабушка тоже», — заявила Решетова.
Общение Анастасии Решетовой с поклонниками. Фото: соцсети
«Он сам будет выбирать. У нас в семье никогда не было принято выбирать супругов строго такой же национальности», — добавила Решетова в своем микроблоге.
Ранее Анастасия Решетова похвасталась подарком от сына к Новому году.