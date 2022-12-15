«Ему казашки очень нравятся»: Анастасия Решетова выбирает невесту для сына Тимати

Модель Анастасия Решетова поговорила с фолловерами о будущем своего наследника.

Ратмиру Юнусову только три года. Но его мама уже задумывается о невесте.

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Поклонники поинтересовались у Решетовой о потенциальной возлюбленной Ратика. Модель ответила, что будет рада девушке любой национальности.