«Ему казашки очень нравятся»: Анастасия Решетова выбирает невесту для сына Тимати

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Фото: соцсети 

Бывшая возлюбленная шоумена ответила на вопрос поклонников.

Модель Анастасия Решетова поговорила с фолловерами о будущем своего наследника.

Ратмиру Юнусову только три года. Но его мама уже задумывается о невесте.

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Поклонники поинтересовались у Решетовой о потенциальной возлюбленной Ратика. Модель ответила, что будет рада девушке любой национальности.

«Да, пожалуйста. Ему казашки очень нравятся. В дедушку по моей линии пошел, наверное. Мой папа из Казахстана и бабушка тоже», — заявила Решетова.

Общение Анастасии Решетовой с поклонниками. Фото: соцсети 

«Он сам будет выбирать. У нас в семье никогда не было принято выбирать супругов строго такой же национальности», — добавила Решетова в своем микроблоге.

Ранее Анастасия Решетова похвасталась подарком от сына к Новому году.

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