Севастьянова прикрыла «сочные» бедра струящейся тканью: никакого белья

Каролина Севастьянова уже завершила карьеру. Она смогла стать художественной гимнасткой. В свое время девушка активно ездила на соревнования. Ей удалось стать олимпийской чемпионкой в 2014 году. Теперь она предпочитает путешествовать, посещать вечеринки и светские рауты. Звезда продолжает держать себя в форме.
На этот раз Каролина провела несколько дней в Париже, где успела не только погулять, но и сделать пикантное фото в ванной комнате. А теперь гимнастка вернулась в Монако. Она то и дело наряжается в платья или красуется в купальнике.
На новом фото Севастьянова покрасовалась в платье с открытой спиной и струящейся юбке из тонкой ткани. Она оголила свою изящную спину. При этом от лифчика звезда отказалась.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что это за нимфа», «Ох, какие изгибы», «Фигура просто бомба! Эти сочные бедра!», «Выглядите бесподобно», «Сказочная красота», «Обожаю, смотришься топово», «С такой фигурой можно все», «Без белья сразу позируешь уверенно», — стали писать подписчики.