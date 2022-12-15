Севастьянова прикрыла «сочные» бедра струящейся тканью: никакого белья

На этот раз Каролина провела несколько дней в Париже, где успела не только погулять, но и сделать пикантное фото в ванной комнате. А теперь гимнастка вернулась в Монако. Она то и дело наряжается в платья или красуется в купальнике.

На новом фото Севастьянова покрасовалась в платье с открытой спиной и струящейся юбке из тонкой ткани. Она оголила свою изящную спину. При этом от лифчика звезда отказалась.

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