«Тепло, весело, приятно»: Сябитова сравнила мужчин с набором бытовой техники

Самая известная сваха России Роза Сябитова сравнила мужчин с...набором бытовой техники! Так телеведущая проанализировала требования женщин к представителям сильного пола. Она призвала девушек сместить внимание с притязаний на свои собственные возможности.

«Получилось, что мужчина нужен для того, чтобы с ним было легко, тепло, весело и приятно. Чтобы обеспечивал, заботился и оберегал, был умным, красивым, душевно тонким, щедрым, и богатым. То есть кошелек, пылесос, холодильник, стиральная машина в одном флаконе. Хорошо бы это чудо техники еще и колыбельную могло спеть», - с иронией отметила телеведущая в соцсетях.

Роза рассказала, что большинство женщин за эти функции обещают посвятить любимому лучшие годы, отдавать ласку, любовь. Сябитова с юмором напомнила женщинам о легкости, уме, нежности, верности и терпеливости. Также телеведущая призвала девушек признать свою женскую несостоятельность и дала совет навести порядок прежде всего в своей голове.

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