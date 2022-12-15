Как-то не по-дружески: бывшая девушка Алексея Воробьева опубликовала интимное фото, снятое певцом

Бывшая участница шоу «Холостяк» с Алексеем Воробьевым, Татьяна Челышева, 15 декабря намекнула своим подписчикам на то, что ее и певца все еще связывают романтические отношения.

Девушка опубликовала на своей странице фотографию собственной пятой точки в откровенном купальнике. Снимок сделан сзади, причем в таком откровенном ракурсе, что посторонний человек так снимать не станет, а «бывший» постарается этого избежать, чтобы не ворошить былые чувства.

«Мама глазами папы», - подписала это фото Татьяна.

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