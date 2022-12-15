Алсу раскрыла свой секрет: певица показала накладную пятую точку из поролона

Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Алсу решила показать, на что порой ей приходится идти.

Певица Алсу давно завоевала любовь миллионов поклонников. Больше 20 лет она выступает на сцене. Примечательно, что артистка успела стать женой бизнесмена Яна Абрамова и родить троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Еще два года назад она редко выходила в свет. А теперь активно участвует в концертах и съемках.

И в этом году Алсу всех поразила, когда приняла участие в шоу «Маска». Она скрывалась в костюме Пчелы и дошла до финала. Теперь певица приехала на съемки новогоднего выпуска и снова примерила свой образ. Она засняла костюм и как в него облачается. Оказалось, что даже пятая точка у нее накладная из поролона.

«Раскрываю все секреты», – призналась звезда.

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Поклонники были рады такой новости. Многие теперь ждут нового выпуска шоу. Примечательно, что Алсу научилась меня свой голос так, что сам Филипп Киркоров был поражен и не узнал ее. Артистку даже обвиняли во лжи, но она показала, что умеет петь как низким, так и высоким голосом, поэтому многим было не привычно слышать треки в ее исполнении. 

Алсу. Фото: соцсети звезды

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