Алсу раскрыла свой секрет: певица показала накладную пятую точку из поролона

Певица Алсу давно завоевала любовь миллионов поклонников. Больше 20 лет она выступает на сцене. Примечательно, что артистка успела стать женой бизнесмена Яна Абрамова и родить троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Еще два года назад она редко выходила в свет. А теперь активно участвует в концертах и съемках.
И в этом году Алсу всех поразила, когда приняла участие в шоу «Маска». Она скрывалась в костюме Пчелы и дошла до финала. Теперь певица приехала на съемки новогоднего выпуска и снова примерила свой образ. Она засняла костюм и как в него облачается. Оказалось, что даже пятая точка у нее накладная из поролона.
«Раскрываю все секреты», – призналась звезда.
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Поклонники были рады такой новости. Многие теперь ждут нового выпуска шоу. Примечательно, что Алсу научилась меня свой голос так, что сам Филипп Киркоров был поражен и не узнал ее. Артистку даже обвиняли во лжи, но она показала, что умеет петь как низким, так и высоким голосом, поэтому многим было не привычно слышать треки в ее исполнении.
Алсу. Фото: соцсети звезды