Алсу раскрыла свой секрет: певица показала накладную пятую точку из поролона

И в этом году Алсу всех поразила, когда приняла участие в шоу «Маска». Она скрывалась в костюме Пчелы и дошла до финала. Теперь певица приехала на съемки новогоднего выпуска и снова примерила свой образ. Она засняла костюм и как в него облачается. Оказалось, что даже пятая точка у нее накладная из поролона.

«Раскрываю все секреты», – призналась звезда.

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