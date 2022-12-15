Меган Маркл обвинила Букингемский дворец: «Вы меня бросили на съедение волкам!»

В Сети набирает большую популярность документальный сериал «Меган и Гарри» - о жизни самых обсуждаемых королевичей. Меган Маркл без прикрас рассказала о жизни в Букингемском дворе и об отношениях с королевским семейством.

Как оказалось, герцогиню сразу не приняли в Лондоне. Как только она появилась в поле зрения - ее тут же начали обсуждать в прессе, причем не всегда лицеприятно.

«И когда в СМИ уже пошла одна грязь - дворец не сделал ни одного официального заявления, чтобы защитить меня. Они бросили меня на съедение волкам!» - пожаловалась Маркл.

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