«Очень мрачные времена»: Меган Маркл рассказала о странном запрете во дворце

Меган Маркл в документальном сериале призналась, что во дворце ей жилось очень тяжело. Герцогиня рассказала, что находилась все то время в пузыре, который полностью контролировала королевская семья.
«Это были очень мрачные времена. Мне запретили все — даже отправлять фото друзьям я не имела право», — заявила она.
Меган посетовала, что в один момент даже хотела покончить с собой.
«Все это прекратится, если меня здесь не будет. И это было самое страшное во всем этом. Это было такое ясное мышление».
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