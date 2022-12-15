«Очень мрачные времена»: Меган Маркл рассказала о странном запрете во дворце

Меган Маркл в документальном сериале призналась, что во дворце ей жилось очень тяжело. Герцогиня рассказала, что находилась все то время в пузыре, который полностью контролировала королевская семья.

«Это были очень мрачные времена. Мне запретили все — даже отправлять фото друзьям я не имела право», — заявила она.

Меган посетовала, что в один момент даже хотела покончить с собой.

«Все это прекратится, если меня здесь не будет. И это было самое страшное во всем этом. Это было такое ясное мышление».

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