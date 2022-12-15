Первое заявление: Меган Маркл честно высказалась о Карле III

Жена принца Гарри Меган Маркл в новой серии документального сериала рассказала, как на самом деле относится к королю Карлу III. До этого герцогиня постоянно игнорировала этот вопрос.

«Папа Гарри очень обаятельный. Я призналась ему, что потеряла отца из-за всей этой королевской истории, и поэтому для меня было важно, что у меня появился свекор. Я попросила его провести меня к алтарю. Он согласился. Все было так сюрреалистично», — заявила она.

При этом Гарри добавил, что король Карл III помог паре организовать их церемонию и выбрать хор.

В общем, на тот момент беды ничего не предвещало.

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