Сбежавший из России Семен Слепаков погряз в долгах

Переехавший в Израиль Семен Слепаков оставил в России долги на 19 миллионов рублей. У барда обнаружился неоплаченный налог на доходы физлиц - 15,3 млн плюс пени за просрочку - 3,6 миллионов.

Исходя из этих сумм, шоумен получил доход в 118 миллионов, с которого забыл поделиться с государством, пишет kp.ru.

Слепаков пока живет на земле обетованной и возвращаться домой не намерен. Он негативно отзывается о своих соотечественников и те отвечают ему взаимностью.

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