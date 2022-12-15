«Жжет! Эти закатывания глаз»: Лазарев заснял, как четырехлетняя дочка эмоционально раскрывает тайну Деда Мороза

Сергей Лазарев уже много лет выступает в России. Он может похвастаться большим количеством престижных наград. Примечательно, что в декабре у артиста особенно много съемок и выступлений. Однако он старается всегда находить время для сына Никиты и дочки Анны. Недавно певец похвастался нарядной елкой.
На днях Сергей показал, как дока кладет письмо для Деда Мороза под елочку. Малышка даже прыгала от радости. Однако теперь она шокировала отца, заявив, что Деда Мороза не существует. Девочка сидела на диване закрывала лицо руками, рассказывая свою версию.
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«Доча жжет! Вдруг ошарашила всех новостью, что Деда Мороза не существует! Еще вчера писала письмо, а сегодня говорит, что письмо писала не Деду Морозу, а «Дяде в одежде Деда Мороза», кто покупает подарки. Ребенку 4 года!
При этом посмотрите на мимику ее! Эти закатывания глаз, типа «какие же вы взрослые глупые! Как с вами тяжело»! Короче, тайна Деда Мороза раскрыта! Я в шоке! Как быстро растут дети!» – пояснил Лазарев.
Анна Лазарева. Фото: соцсети звезды