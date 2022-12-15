«Жжет! Эти закатывания глаз»: Лазарев заснял, как четырехлетняя дочка эмоционально раскрывает тайну Деда Мороза

На днях Сергей показал, как дока кладет письмо для Деда Мороза под елочку. Малышка даже прыгала от радости. Однако теперь она шокировала отца, заявив, что Деда Мороза не существует. Девочка сидела на диване закрывала лицо руками, рассказывая свою версию.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».