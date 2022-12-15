Ольга Орлова наконец-то встретилась со своим крестником Платоном (фото)

Телеведущая и бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова в 2014 году стала крестной матерью сына своей близкой подруги Жанны Фриске. После смерти Жанны отец мальчика, Дмитрий Шепелев, запретил Ольге видеть Платона и об этом знали все ее поклонники.

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Можно представить их удивление, когда Орлова вдруг опубликовала у себя на странице фото мальчика и сообщила, что встретилась со своим крестником Платоном.

Все тут же начали вглядываться в снимки, пытаясь понять, мог ли Платон Шепелев так сильно измениться. Светлые волосы, на вид около 10 лет. Но прическа другая, да и лицо совсем не похоже.

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