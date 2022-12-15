Сменила пальмы на зимний лес: Ани Лорак в джинсах карго и пуховике-дутике вышла на променад в России

На этот раз Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) решила насладиться зимней погодой. Как и в прошлом году, она отправилась гулять по лесу, который находится недалеко от ее особняка. Певица облачилась в модные джинсы карго и черный пуховик-дутик. Ее лук дополнили ботинки на платформе и с каблуком.

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