Сменила пальмы на зимний лес: Ани Лорак в джинсах карго и пуховике-дутике вышла на променад в России

Ани Лорак является одной из самых известных исполнительниц. Много лет она жила в России с дочкой Софией. Однако в этом году артистка некоторое время не выходила на связь с поклонниками, а осенью несколько недель провела в Испании. Однако в декабре певица снова появилась в России. Она даже выступила на новогоднем концерте «Жара».
На этот раз Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) решила насладиться зимней погодой. Как и в прошлом году, она отправилась гулять по лесу, который находится недалеко от ее особняка. Певица облачилась в модные джинсы карго и черный пуховик-дутик. Ее лук дополнили ботинки на платформе и с каблуком.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
«Под Новый год, как в детстве, хочется верить в чудеса», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие отметили, что наряд в молодежном стиле визуально ее омолодил. «Красавица! Даже в самые темные времена нужно всегда верить в чудеса!», «Как же мы ждали ваши зимние фотографии, это отдельная любовь», — стали писать подписчики.