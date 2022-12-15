Севастьянова в тугом боди оголила свои округлые ягодицы: в ванной комнате не скрыла сокровенное (фото)

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Много лет она ездила на соревнования и завоевывала награды. Когда спортсменка получила олимпийское золото, то вскоре решила уйти из спорта. Теперь она все чаще путешествует, но зрители в этом году дважды видели в шоу «Звезды в Африке».
И этой зимой Каролина много времени проводит в Монако. Она часто хвастается фигурой в купальнике. А вечерами гимнастка предпочитает ужинать в ресторанах, нарядившись в вечерний наряд. На этот раз она провела несколько дней в Париже.
Севастьянова сделала пикантное фото в ванной комнате. Она предстала в тугом боди, обнажив округлые ягодица и засветив не загорелую грудь. Гимнастка похвасталась точеной фигурой.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, в какой форме находится чемпионка. Каролина многих взбудоражила своей красотой. «Вот это ножки», «Какая вы стройняшка», «Эти изгибы идеальные», «До чего красивая», «Это фото должно быть адресовано парню», «Ну что за бесподобный вид», «Грудь хороша, бедра — космос», — стали писать в Сети.