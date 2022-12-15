Севастьянова в тугом боди оголила свои округлые ягодицы: в ванной комнате не скрыла сокровенное (фото)

И этой зимой Каролина много времени проводит в Монако. Она часто хвастается фигурой в купальнике. А вечерами гимнастка предпочитает ужинать в ресторанах, нарядившись в вечерний наряд. На этот раз она провела несколько дней в Париже.

Севастьянова сделала пикантное фото в ванной комнате. Она предстала в тугом боди, обнажив округлые ягодица и засветив не загорелую грудь. Гимнастка похвасталась точеной фигурой.

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