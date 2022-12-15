Кудрявцева в приталенном комбинезоне подурачилась с Пригожиным в студии: отшлепала по лысине

На этот раз Лера поделилась кадрами со съемок шоу «Звезды сошлись». Она решила похвастаться образом, который ей подобрали стилисты. Примечательно, что блондинка облачилась в приталенный комбинезон цвета хаки. Она скрыла все изъяны своей фигуры. Ее лук дополнили фиолетовые лодочки на шпильке.

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