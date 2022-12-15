Кудрявцева в приталенном комбинезоне подурачилась с Пригожиным в студии: отшлепала по лысине

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она ведет несколько передач и зачастую становится ведущей концертов. С блондинкой порой случаются казусы. Недавно она заливалась хохотом с Сергеем Лазаревым на «Песне года». А за кулисами происходят не менее веселые ситуации.
На этот раз Лера поделилась кадрами со съемок шоу «Звезды сошлись». Она решила похвастаться образом, который ей подобрали стилисты. Примечательно, что блондинка облачилась в приталенный комбинезон цвета хаки. Она скрыла все изъяны своей фигуры. Ее лук дополнили фиолетовые лодочки на шпильке.
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На этот раз в студии Кудрявцева подурачилась с Иосифом Пригожиным. Она стала шлепать его по лысине и смеяться. Однако блондинка делала это слегка на камеру, так как решила снять шуточный ролик, а продюсер ей подыграл.
Пользователи Сети бурно отреагировали на кадры. «Рискованно», «Иосиф под конец не сдержался, улыбнулся», «А чего так легонько? Смелее надо было», «Ой, не могу», «Не надо Йосика обижать! Он добрый, безобидный!» — стали писать подписчики.