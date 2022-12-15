Чем кредит отличается от кредитной карты и что выбрать: совет от экспертов Роскачества

В жизни у многих из нас бывают случаи, когда срочно необходимы деньги, но нужной суммы в настоящее время нет. В такой ситуации можно обратиться за помощью в банк, который с удовольствием предоставит вам кредит или выдаст кредитную карту.
Если вы никогда не имели с этим дело, то вам наверняка интересно узнать, в чем же разница между двумя этими опциями. Об этом решили рассказать в своей статье специалисты Роскачества.
Начнем с того, что если вы берете кредит, то вся эта сумма сразу является суммой долга, и проценты за пользование этой суммой вам начисляются сразу, даже если предоставленные банком деньги просто лежат без движения на вашем счете в этом банке. В случае с кредитной картой проценты начисляются исключительно на ту сумму, которую вы потратили.
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Одним из главных плюсов кредитной карты является беспроцентный период, который предоставляют своим клиентам почти все крупные банки. Это значит, что на протяжении определенного времени (у некоторых банков — до 55 дней, а у некоторых — до года) вы можете тратить деньги с карты на покупки в магазинах или офлайн и не платить проценты, при условии своевременного возврата потраченной суммы.
Как отмечает Роскачество, банки гораздо охотнее выдают клиентам именно кредитные карты. Иногда для этого у вас даже не попросят никаких документов. Это связано с тем, что процентная ставка по кредитной карте обычно выше ставки по кредиту, иногда — значительно, на 5–10%.
В итоге мы можем сделать вывод, что потребительский кредит больше подходит для крупных покупок или оплаты услуг (новая машина, плата за обучение в вузе), когда деньги нужны вам на длительный срок. Процентная ставка будет ниже, а значит, и в целом вы заплатите меньше.
Если же вам требуется относительно небольшая сумма и вы можете вернуть ее в течение льготного периода, то для этого подойдет кредитка. К примеру, у вас сломался компьютер и нет денег на новый, но вы знаете, что через месяц получите зарплату и они появятся. Вы можно смело воспользоваться кредитной картой, затем пополнить карту до той суммы, которая должна на ней лежать, и банк не возьмет с вас плату за эти действия.