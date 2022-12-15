Чем кредит отличается от кредитной карты и что выбрать: совет от экспертов Роскачества

В жизни у многих из нас бывают случаи, когда срочно необходимы деньги, но нужной суммы в настоящее время нет. В такой ситуации можно обратиться за помощью в банк, который с удовольствием предоставит вам кредит или выдаст кредитную карту.

Если вы никогда не имели с этим дело, то вам наверняка интересно узнать, в чем же разница между двумя этими опциями. Об этом решили рассказать в своей статье специалисты Роскачества.

Начнем с того, что если вы берете кредит, то вся эта сумма сразу является суммой долга, и проценты за пользование этой суммой вам начисляются сразу, даже если предоставленные банком деньги просто лежат без движения на вашем счете в этом банке. В случае с кредитной картой проценты начисляются исключительно на ту сумму, которую вы потратили.

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