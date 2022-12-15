Какие страсти! Принцу Гарри запретили попрощаться с бабушкой перед ее смертью

Принц Гарри не успел попрощаться с бабушкой, так как прибыл в Шотландию уже после смерти Елизаветы II. Однако в фильме «Меган и Гарри» королевич рассказал, что обиженная родня даже не сказала ему печальную новость. Он обо всем узнал из прессы.

Гарри в принципе запрещали видеться с Ее Величеством в последние годы.

«Бабушка пригласила нас с Меган в гости с ночевкой. Но когда мы возвращались из рабочей поездки домой, прислуга сообщила, что встреча с Елизаветой II отменяется. Я позвонил ей и сказал: «Мне говорят, что ты занята». Она ответила: «Да, я не знала об этом. Но мне сказали, что я занята всю неделю», и я такой: «Вау», — заявил Гарри.

Брат Гарри Уильям и отец Чарльз, по его словам, ополчились на него из-за отъезда в США. У них произошла ссора, которая до сих пор не разрешилась.

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