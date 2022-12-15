Клава Кока в майке на голое тело засветила прелести фигуры: взъерошенная и без фильтров

Клава Кока постоянно дает концерты. Блондинка часто появляется на телевизионных шоу. Она не боится удивлять смелыми нарядами. Артистка недавно в прозрачном корсете устроила танцы с Тимуром Родригезом на шоу «Маска. Танцы». А вот 15 декабря артистка оказалась дома.
На этот раз Клава поделилась кадром, на котором предстала без фильтров на кухне. Она была с растренными волосами. Блондинка в майке и мини-шортах покрасовалась на камеру. Она отказалась от лифчика, засветив прелести фигуры. Кока также показала свой плоский живот. Она с улыбкой позировала.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая красивая», «Вот это фигурка», «Какая вы стройная и хрупкая», «Такая милашка в домашнем», «Ой, прям соблазнительная студентка из кино», «Как ты шикарно смотришься», «Ох, что за вид», — стали писать подписчики.