Клава Кока в майке на голое тело засветила прелести фигуры: взъерошенная и без фильтров

На этот раз Клава поделилась кадром, на котором предстала без фильтров на кухне. Она была с растренными волосами. Блондинка в майке и мини-шортах покрасовалась на камеру. Она отказалась от лифчика, засветив прелести фигуры. Кока также показала свой плоский живот. Она с улыбкой позировала.

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