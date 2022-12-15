«Гарри был в ужасе»: Уильям орал на брата, когда тот хотел уехать в США

В новых сериях документального сериала «Меган и Гарри» раскрылись нелицеприятные подробности о принце Уильяме. Оказалось, что старший брат в штыки воспринял новость об отъезде Гарри в США.

«Было жутко, когда брат начал кричать на меня, отец наговорил вещи, не соответствующие действительности, а бабушка сидела там и молча слушала. Самое печальное, что между мной и братом выросла стена: он выбрал сторону короны», - заявил королевич.

Гарри признался в фильме, что был в ужасе от криков Уильяма. По его словам, их отношения оставляют желать лучшего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»