Без нижнего белья, но при галстуке: Юлия Михалкова сразила фанатов новым стильным образом

Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Звезда «Уральских пельменей» поделилась фотографией, на которой она вышагивает в брючном костюме.

Актриса и модель Юлия Михалкова, хорошо знакомая российским телезрителям по юмористическому проекту «Уральские пельмени», в четверг, 15 декабря, поделилась с подписчиками своей страницы в соцсети снимком с очередной фотосессии.

На фото Юлия представляет новый стильный look — белый брючный костюм с черным воротником и черным галстуком. Бюстгальтера под приталенным пиджаком актрисы не наблюдается.

«Какая красота», «Шикарно выглядите, леди», — стали писать Михалковой ее поклонники.

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Михалкова не надела бюстгальтер под пиджак. Фото: соцсети

Кстати, носить куртки и пиджаки, на надевая нижнего белья, в последнее время стало трендом. Телеведущая Ида Галич, например, показывала, как при помощи двухстороннего скотча можно использовать наряд с огромным декольте, не рискуя при этом, что грудь в самый неожиданный момент вырвется «на волю».

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