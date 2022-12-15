Без нижнего белья, но при галстуке: Юлия Михалкова сразила фанатов новым стильным образом

Актриса и модель Юлия Михалкова, хорошо знакомая российским телезрителям по юмористическому проекту «Уральские пельмени», в четверг, 15 декабря, поделилась с подписчиками своей страницы в соцсети снимком с очередной фотосессии.

На фото Юлия представляет новый стильный look — белый брючный костюм с черным воротником и черным галстуком. Бюстгальтера под приталенным пиджаком актрисы не наблюдается.

«Какая красота», «Шикарно выглядите, леди», — стали писать Михалковой ее поклонники.

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