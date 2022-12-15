Без нижнего белья, но при галстуке: Юлия Михалкова сразила фанатов новым стильным образом

Актриса и модель Юлия Михалкова, хорошо знакомая российским телезрителям по юмористическому проекту «Уральские пельмени», в четверг, 15 декабря, поделилась с подписчиками своей страницы в соцсети снимком с очередной фотосессии.
На фото Юлия представляет новый стильный look — белый брючный костюм с черным воротником и черным галстуком. Бюстгальтера под приталенным пиджаком актрисы не наблюдается.
«Какая красота», «Шикарно выглядите, леди», — стали писать Михалковой ее поклонники.
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Михалкова не надела бюстгальтер под пиджак. Фото: соцсети
Кстати, носить куртки и пиджаки, на надевая нижнего белья, в последнее время стало трендом. Телеведущая Ида Галич, например, показывала, как при помощи двухстороннего скотча можно использовать наряд с огромным декольте, не рискуя при этом, что грудь в самый неожиданный момент вырвется «на волю».
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