Лева с соской загляделся на папу: Арзамасова запечатлелась с Авербухом и подросшим сыном в ресторане

В последнее время Лиза играет в театре и снимается в шоу «Ледниковый период». Она при этом успевает видеться с мамой. А на днях актриса после спектакля смогла поужинать с семьей в ресторане. Она прильнула к Авербуху за столом. При этом на ее коленках сидел годовалый сын с соской. Он загляделся на своего папу.

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