Лева с соской загляделся на папу: Арзамасова запечатлелась с Авербухом и подросшим сыном в ресторане

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что до сих пор многие ее любят за роль в сериале «Папины дочки». Примечательно, что актриса за последние два года стала женой Ильи Авербуха, а также мамой. У нее подрастает сын Лев, которому недавно исполнилось два года. Ей удается совмещать карьеру и материнство.
В последнее время Лиза играет в театре и снимается в шоу «Ледниковый период». Она при этом успевает видеться с мамой. А на днях актриса после спектакля смогла поужинать с семьей в ресторане. Она прильнула к Авербуху за столом. При этом на ее коленках сидел годовалый сын с соской. Он загляделся на своего папу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды
«Сложно ответить на вопрос «когда вы все успеваете». Я его иногда расцениваю как комплимент, мол «молодец, Лиза». На самом деле – жить в определенном темпе каждый из нас привыкает с детства. В моем восприятии события идут довольно плавно.
Да, не высыпаемся и устаем, бывает, но так у всех. Все не высыпаются, все устают. Кто на работе, кто с детками. Ну а самые ценные моменты, конечно, именно такие, когда никуда не бежишь, когда родные рядом», – написала звезда.