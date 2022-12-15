«Только презрение»: раскрыта правда про больного Николая Баскова

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев прокомментировал новости о болезни Николая Баскова. По его словам, артист действительно болен, но ему почему-то никто не сочувствует.

«Я не вижу, чтобы Николая Баскова кто-то жалел. Я такого давно не видел, чтобы люди так презрительно относились бы к больному человеку, но при этом они четко определили фигуры, в том числе и в шоу-бизнесе, которых они сделали лицами своих несчастий последнее время», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

По его словам, звезды гуляют, веселятся и тыкают нам в лицо своим богатством не вовремя.

«Все это неправильно, это не то место и не то время для этого», — добавил Солнцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».