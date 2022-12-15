Валерия Ланская представила своего нового мужчину

Популярная актриса Валерия Ланская пришла на премьеру российского фильма с новым мужчиной. Недавно она рассталась с мужем после 7 лет брака. И вот теперь, похоже, у 35-летней актрисы — новая любовь. Она охотно рассказала журналистам о своем избраннике: его зовут Эдгар Голосной, он моложе на 4 года, танцует в балете. Они и познакомились в Московском театре оперетты — оба там работают. Эдгар признался, что именно его привлекает в Валерии:

«Доброта, честность и безоговорочная любовь. Все банально звучит, но это так. Я говорю искренне, честно».

На вопрос — что они делают, чтобы никогда не ссориться, Ланская ответила:

«Когда ты любишь, ты же хочешь, чтобы этому человеку было хорошо, а он хочет, чтобы было хорошо тебе. Поэтому мы вообще не спорим».

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Напоследок актрису спросили о новогодних планах.