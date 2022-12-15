«А талию не утянуть уже»: Регина Тодоренко в платье бэби-долл блеснула пышными полушариями груди в корсете

Примечательно, что Регина пытается вернуться в форму. Она даже участвует в шоу «Ледниковый период». Телеведущая в свои 32 года мечтает снова стать мамой. Однако пока она радуется каждому килограмму, который скидывает. На этот раз Тодоренко в платье с белой юбкой бэби-долл появилась но новогодних съемках «Маски».

Наряд с корсетом не скрыл ее округлый бюст. Она сверкнул декольте пока лакомилась йогуртом. А вот Тимур Родригез навернул ведро супа.

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