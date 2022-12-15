«А талию не утянуть уже»: Регина Тодоренко в платье бэби-долл блеснула пышными полушариями груди в корсете

Регина Тодоренко является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно строит карьеру и успела полюбиться зрителям благодаря шоу «Орел и решка». Однако уже не первый год Регина является членом жюри в шоу «Маска». И недавно она вернулась к съемкам после вторых родов. Звезда успевает растить двоих сыновей и работать.
Примечательно, что Регина пытается вернуться в форму. Она даже участвует в шоу «Ледниковый период». Телеведущая в свои 32 года мечтает снова стать мамой. Однако пока она радуется каждому килограмму, который скидывает. На этот раз Тодоренко в платье с белой юбкой бэби-долл появилась но новогодних съемках «Маски».
Наряд с корсетом не скрыл ее округлый бюст. Она сверкнул декольте пока лакомилась йогуртом. А вот Тимур Родригез навернул ведро супа.
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Поклонники заметили, что у Регины талия не появляется даже в тугом корсете. Однако ножки заметно постройнели. «Да, корсет этот конечно подчеркнул странность пропорций тела», «Регина, из „г“ никакой метаморфозы не происходит в данном случае», «А талию не утянуть уже», «Пытается своим декольте затмить живот», «Жаришка», «Ну снова лишила дара речи», — стали писать подписчики.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды