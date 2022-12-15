Солнцев рассказал про алкоголизм Лепса

Популярный блогер Рустам Солнцев считает, что Григория Лепса нужно наказать за драку в Петербурге. По его словам, артисту надо назначить хотя бы административное наказание.

«Певцу вообще уже нельзя так сильно нервничать, потому что, прошу прощения за вульгаризацию, инсульт может трахнуть его в любой момент. Просто от того, что ты так сильно нервничал. Зачем это надо вообще? Видимо, его алкашка скрепляет», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Солнцев посоветовал Лепсу полежать в Сосновом Бору.

«И никто даже знать не будет. Ну, мало ли, поехал половить рыбу. Съезди на Алтай», - добавил он.

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