Никаких Лободы и Меладзе: на школьных дискотеках Москвы якобы запретили песни ряда артистов

В московских школах якобы ввели ограничения на популярные песни, которые можно ставить на новогодних дискотеках.

Список запрещенных артистов раздали старостам классов, которые занимаются подбором треков для школьной вечеринки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Дети якобы довольно спокойно отреагировали на запреты.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В списке значатся певцы, рэперы и группы, негативно высказывавшиеся о политических действиях России в 2022 году. Многие из них демонстративно уехали из РФ. Среди них Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Земфира, Макс Барских, Вера Брежнева, Манижа, Оксимирон*, Моргенштерн* и Noize MC*, группы «Ногу свело», «Машина времени», «ДДТ», «Аквариум», «Би-2», Little Big, «Каста» и ряд других.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.