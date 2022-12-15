«Люблю эту девчонку»: Брежнева показала подросшую дочку от бизнесмена в платье со шлейфом в день ее рождения

Примечательно, что недавно Вера выступила в Риге, а потом приехала в Германию, но накануне певица поспешила к одной из свих дочек Саре, рожденной от украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Несмотря на задержку рейса, она успела поздравить наследницу с 13-летием.

В сети Брежнева выложила фото, на котором именинница позирует в платье в цветочек со шлейфом во время вечеринки.

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