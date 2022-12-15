«Люблю эту девчонку»: Брежнева показала подросшую дочку от бизнесмена в платье со шлейфом в день ее рождения

Вера Брежнева уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что раньше была солисткой группы «ВИА Гра», а потом начала сольную карьеру. Уже давно блондинка состоит в браке с Константином Меладзе. В этом году пара перебралась жить в Италию. Однако этой зимой звезда решила возобновить концерты.
Примечательно, что недавно Вера выступила в Риге, а потом приехала в Германию, но накануне певица поспешила к одной из свих дочек Саре, рожденной от украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Несмотря на задержку рейса, она успела поздравить наследницу с 13-летием.
В сети Брежнева выложила фото, на котором именинница позирует в платье в цветочек со шлейфом во время вечеринки.
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Сара Киперман. Фото: соцсети звезды
«Люблю эту девчонку. Уже ровно 13 лет. С каждым годом все больше! Пусть все сбудется», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выросла дочка артистки. Многие стали писать ей комплименты. «Пусть будет счастлива», — заявила Светлана Лобода. «А выглядит на 20 дочка», «Сара красавица! Вся в мать», «Очень повзрослела», — стали писать в Сети.