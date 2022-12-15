Друг Кейт Миддлтон уличил Меган Маркл во лжи в сериале от Netflix

В своем скандальном документальном сериале на Netflix «Гарри и Меган» актриса Меган Маркл рассказала, что Кейт Миддлтон не любит обниматься.

Жена принца Гарри поведала, что познакомилась с Уильямом и Кейт, когда они заглянули на ужин. В тот вечер Меган была рада всех обнять, но тогда же она поняла, что британцы не очень любят тесных контактов. А ведь речь шла о теплых семейных посиделках, где не нужно делать лицо перед камерами.

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И вот один из друзей принцессы Кэтрин (Кейт Миддлтон) говорит, что из уст госпожи Маркл прозвучала ложь. Мол, нет у жены принца Уильяма никакой зажатости и чопорности - она фанат обнимашек.

«Кейт любит обниматься, — цитирует анонимного друга госпожи Миддлтон издание People. - Она теплая, дружелюбная и приветствует всех крепкими объятиями и поцелуями. Для нее естественно быть такой».

Так что либо Меган хотела выставить принцессу в плохом свете, либо она единственная, с кем Кейт не хочет обниматься.