«Как летит время!»: Брежнева поделилась редкими фото 13-летней дочки Сары от бизнесмена Кипермана

Вера Брежнева — мама двоих детей. У нее есть старшая дочка Соня и младшая, Сара. Сейчас артистка находится за границей. 40-летняя певица дала понять, что вся извелась из-за того, что чуть не опоздала на день рождения младшей наследницы, которой исполнилось 13 лет.

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«Летела вчера из Берлина домой, готовилась к очень важному дню. Задержка рейса, нервы, но успела до 00:00… Летела поздравить одну очень классную девчонку с днем рождения», — отметила Брежнева.

В своем микроблоге поп-дива поделилась памятными кадрами, показав, как ее дочка от бизнесмена Михаила Кипермана выглядела в детстве и какой стала годы спустя, превратившись из маленького цыпленка в прекрасного лебедя. Дочка Веры Брежневой и правда выглядит слишком взрослой для девочки-подростка.