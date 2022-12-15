Отец Децла выдал свою правду о его молодой вдове: «Знает, что виновата в его смерти»

Александр Толмацкий стал гостем Бориса Корчевникова в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1». Отец Децла впервые за долгое время разоткровенничался о личном, дав понять, что он до сих пор не верит в естественную причину смерти рэпера. Продюсер не исключает, что кто-то мог приложить руку к трагедии.

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«У меня в голове есть мысль, что это было не случайно. Но все указывает на то, что это было действительно сердце. Другой вопрос — что стало причиной. Он не употреблял наркотики, не пил. Говорят, мол, во время гастролей выпил кофе, ему стало плохо. Очень долго ехала скорая, и сына не смогли спасти», — сетует Толмацкий-старший.

Александр Яковлевич до сих пор не может примириться со своей теперь уже бывшей невесткой Юлией. И это при том, что она подарила ему внука. Продюсер дал понять, что не желает знать вдову своего сына.