«Мы с мужем нашли способы, чтобы не ссориться»: Савельева — о супружестве после рождения сына Леона

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева в личном интервью рассказала о том, с какими сложностями она столкнулась, став матерью. Так, артистка считала, что выдержит недосып. Однако это оказалось для нее самым сложным. Жена Кирилла Сафонова поведала, что не читала никаких книг по психологии материнства. И с самого начала хотела интуитивно взаимодействовать с ребенком.
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«Ты же мать, ты неразрывно связана с ребенком, по крайней мере — первые годы», — думала Савельева.
После того, как у пары появился общий сын, сложности и притирки начались в семье. Сначала вас двое, а потом появляется ребенок. Певица понимала, что ее муж также нуждается во внимании. Савельева считает, что главная задача женщины — чтобы всем досталась забота.
«Я сначала не понимала, как это делать, времени с грудничком ни на что не хватало. А потом у меня получилось. Это я сейчас себя хвалю. Мы с мужем нашли способы, чтобы не ссорится, не обижаться друг на друга. Нам это удалось, хотя было непросто», — добавила певица.
По материалам «Леди Mail.ru».