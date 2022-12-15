«Мы с мужем нашли способы, чтобы не ссориться»: Савельева — о супружестве после рождения сына Леона

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева в личном интервью рассказала о том, с какими сложностями она столкнулась, став матерью. Так, артистка считала, что выдержит недосып. Однако это оказалось для нее самым сложным. Жена Кирилла Сафонова поведала, что не читала никаких книг по психологии материнства. И с самого начала хотела интуитивно взаимодействовать с ребенком.

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