Куда исчезла звезда сериала «Счастливы вместе»

Актриса Юлия Захарова, которую зрители помнят по роли Лены Полено в комедийном сериале «Счастливы вместе», призналась, что испытывает сложности с киноролями.
«У меня сейчас в основном театр, много театра в моей жизни. Я только вернулась с гастролей. Мы ездили в Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, в дальние города, где я раньше не была. Вообще там красиво, и люди другие, такие открытые, как дети. Они так нас любят всех», — рассказала актриса в интервью.
А вот в кино Юлию зовут нечасто, порой уже утвержденные, казалось бы, проекты неожиданно отменяются, а от ролей, которые ей не нравятся, Юлия отказывается сама.
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«Пока куда зовут — не утверждают, честно говоря. Сейчас так много самопроб присылают. Вроде дома записала или на гастролях где-то, отослала, но ни ответа, ни привета. Лично уже не зовут, никто не заморачивается.
Может быть, тут еще моя лень сказывается, потому что я не всегда соглашаюсь. Иногда предложат какую-нибудь чушь, с которой не хочется даже связываться и играть. Мне сейчас нормально, я немножко социофобушек. Могу только с театром поехать в другие края с коллективом», — приводит слова актрисы издание РИА ФАН.