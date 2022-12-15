Умерла вдова Михаила Светина, петербургская актриса Бронислава Проскурнина

В декабре 2022 года Малый драматический театр Санкт-Петербурга сообщил о смерти своей актрисы Брониславы Проскурниной. Артистка скончалась на 82-м году жизни в результате продолжительной болезни.

Она известна тем, что играла в МДТ на протяжении полувека (с 1972 года), а также являлась женой известного актера Михаила Светина («Не может быть!», «Сильва», «Чародеи», «Дон Сезар де Базан»).

Сам Светин скончался в 2015 году, и вот ушла его вдова. У них остались дочь Светлана, уехавшая жить в США, и две внучки.

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Бронислава Проскурнина играла в спектаклях «Женатый жених», «Уходят женщины», «Не все коту масленица», «Карлсон снова прилетел» (вместе со Светиным), «Вечно живые», «Господа офицеры», «Братья и сестры», «Татуированная роза», «Живи и помни», «Закон вечности», «Бесы» и других.