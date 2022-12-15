Алла Пугачева окончательно распрощалась с бизнесом в России

Осенью 2022 года певица Алла Пугачева подала в налоговую службу заявление о банкротстве своей компании «АБП», чтобы закрыть ее. Фирма существовала с 2010 года, отвечала за концерты звезды и торговлю товарами ее личного бренда. Но после того, как Примадонна уехала (и похоже, что эмигрировала) в Израиль, она решила ликвидировать свой бизнес в России.

15 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что налоговая рассмотрела документы Пугачевой и без вопросов закрыла ее компанию. Таким образом, у Аллы Борисовны больше нет предпринимательской деятельности в России. А концерты она и так не давала с 2019 года.