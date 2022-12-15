Пошли на принцип! Жена Николаева объяснила, почему они отдали дочку в самую простую школу

Дочка именитого композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой уже ходит в музыкальную школу. Кроме того, она параллельно посещает подготовительный класс. Малышке Веронике в сентября исполнилось семь лет, однако в первый класс она пойдет только в следующем году.

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