Пошли на принцип! Жена Николаева объяснила, почему они отдали дочку в самую простую школу

Дочка именитого композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой уже ходит в музыкальную школу. Кроме того, она параллельно посещает подготовительный класс. Малышке Веронике в сентября исполнилось семь лет, однако в первый класс она пойдет только в следующем году.
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Примечательно, что молодая жена музыканта решила записать дочку в самую простую школу. Настаивать на элитном учебном заведении артист не стал. Проскурякова дала понять, что и она, и ее муж в свое время учились в обычных школах. Возлюбленная композитора выбрала тот учебный корпус, который находится близко к их дому. Никуда ездить Веронике не придется, все в пешей доступности.
«Это моя принципиальная позиция. И я, и Игорь учились в обычных школах, поэтому приняли решение отдать в такую же и дочь. К тому же от дома она близко — всего пять минут пешком. Мы приучаем Веронику к тому, что она сама должна чего-то в жизни добиться. А звездный статус ее родителей не гарантирует поблажек в обучении. Это наша жизнь, а это — ее», — заверила певица.
По материалам Dni.ru.