Антонио Бандерас рассказал, какое милое прозвище ему дала падчерица Дакота Джонсон

В 1996–2015 годах актер Антонио Бандерас был женат на актрисе Мелани Гриффит и, соответственно, приходился отчимом ее дочери от первого брака Дакоте Джонсон — звезде «Пятидесяти оттенков серого».

Несмотря на распад семьи, Антонио и Дакота сохранили дружеские отношения. Во время продвижения нового мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание» 62-летний актер рассказал, какое милое прозвище дала ему бывшая падчерица.

«Она назвала меня Папонио, — цитирует Бандераса издание E! News. — Я одновременно «папочка» и «Антонио», поэтому она всегда называла меня Папонио.

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