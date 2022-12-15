Антонио Бандерас рассказал, какое милое прозвище ему дала падчерица Дакота Джонсон

Антонио Бандерас

Антонио Бандерас, Мелани Гриффит, их дочь Стелла и Дакота Джонсон (справа). 2005 год. Фото: Global Look Press

Актер долгое время приходился отчимом молодой актрисе.

В 1996–2015 годах актер Антонио Бандерас был женат на актрисе Мелани Гриффит и, соответственно, приходился отчимом ее дочери от первого брака Дакоте Джонсон — звезде «Пятидесяти оттенков серого».

Несмотря на распад семьи, Антонио и Дакота сохранили дружеские отношения. Во время продвижения нового мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание» 62-летний актер рассказал, какое милое прозвище дала ему бывшая падчерица.

«Она назвала меня Папонио, — цитирует Бандераса издание E! News. — Я одновременно «папочка» и «Антонио», поэтому она всегда называла меня Папонио.

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Актера спросили, будет ли он отмечать Новый год вместе с любимой падчерицей, но испанский мачо ответил, что Дакота стала очень занятой девушкой, она постоянно работает.

Напомним, что сейчас Джонсон снимается в роли одной из подруг Человека-паука.

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