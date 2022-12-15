«Климат, продукты!»: Зверев пояснил, что стало с внешностью неувядаемой Пугачевой в Израиле

Алла Пугачева вместе с двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в Израиле. Каждое новое фото Примадонны вызывает подлинное восхищение у ее поклонников. Так, у бассейна певица щеголяла в шортиках из экокожи, демонстрируя подтянутые и стройные ножки.

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