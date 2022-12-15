«Климат, продукты!»: Зверев пояснил, что стало с внешностью неувядаемой Пугачевой в Израиле

Алла Пугачева вместе с двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в Израиле. Каждое новое фото Примадонны вызывает подлинное восхищение у ее поклонников. Так, у бассейна певица щеголяла в шортиках из экокожи, демонстрируя подтянутые и стройные ножки.
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Алла Пугачева с дочкой Лизой на вилле. Фото: личный архив
Похоже, что теплый климат, витамины и солнечные ванны в Израиле пошли артистке на пользу. Она выглядит помолодевшей и похорошевшей. Это подметил и стилист-парикмахер Сергей Зверев, который не сомневается, что жизнь у моря улучшила здоровье Аллы Борисовны. Она буквально цветет.
«Думаю, что здесь сыграло сразу несколько факторов: климат, продукты, врачи помогли. В результате Алла стала выглядеть шикарно!» - приводи MK.ru слова Сергея Зверева.