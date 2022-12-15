«Приятно согреться»: Юлия Михалкова рассказала о любимом

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова редко делится с поклонниками личным. Но люди настаивают на том, чтобы их любимица больше рассказывала о себе. И девушка идет им навстречу.

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Накануне красавица рассказала подписчикам в Сети о своем любимом напитке. Оказалось, она преданная поклонница китайского чая.