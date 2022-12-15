«Приятно согреться»: Юлия Михалкова рассказала о любимом

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова редко делится с поклонниками личным. Но люди настаивают на том, чтобы их любимица больше рассказывала о себе. И девушка идет им навстречу.
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Накануне красавица рассказала подписчикам в Сети о своем любимом напитке. Оказалось, она преданная поклонница китайского чая.
«В такую холодную погоду приятно согреться горячим чаем. Я люблю Да Хун Пао, это легендарный императорский сорт зеленого чая», - познакомила звезда с любимым напитком подписчиков.
И научила, как приручить этот вкусный и полезный напиток:
«Обязательно пользуйтесь правилом «нулевая заварка». Залейте кипятком чайные листья и подождите 30 секунд, потом слейте воду – ни в коем случае не пейте нулевую заварку! Это заваривание предназначено для того, чтобы листья промылись и раскрылись. Потом снова залейте кипятком листья, дайте настояться минуту, и можно пить».