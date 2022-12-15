Мешочки? Бузова предъявила мягкое декольте в фатиновом платье

Певица и телеведущая Ольга Бузова едва успевает со съемки на съемку — звезда по-прежнему нарасхват, особенно в декабре. Времени хватает на то, чтобы сменить образ и показаться подписчикам на фото или видео.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
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На этот раз Бузова облачилась в пышное платье из фатина актуального в нынешнем году цвета very peri. Наряд оказался более чем пышным и достаточно спорным с эстетической точки зрения, Подписчики в Сети не оценили декольте звезды, больше похожее на два бесформенных мешочка, чем на эффектное бюстье.