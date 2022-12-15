Муж бросил, надо как-то крутиться: жена Преснякова раздвинула ноги, демонстрируя одиночество

Пока старший сын Кристины Орбакайте обживается у мамы под боком в Нью-Йорке после своего бегства из России, его брошенная молодая жена в Москве старается скрасить свое одиночество. Девушка стала ходить на откровенные танцы и периодически демонстрирует, что уже научилась делать.

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На этот раз она показала новый отрывок танца. Раздвинув ноги, она одиноко расположилась на паркете в ожидании музыки. И кадры запостила в микроблоге. Сама Алена никак не комментирует отъезд своего мужа из страны.