Новости шоу-бизнеса: Заворотнюк уехала из России, на Собчак подали в суд, Волочкова объявила о скорой свадьбе

Аделина Сотникова показала новорожденного

Фигуристка Аделина Сотникова в ноябре впервые стала мамой. Кто отец ребенка и какого пола малыш, чемпионка скрывает. Зато уже начала показывать свои мамские будни. И на этот раз запечатлела кроху на своей груди.

На Собчак подали в суд

Скандальная светская львица Ксения Собчак опять угодила в историю. В этот раз на нее подали иск в суд. Истец — бизнесвумен Елена Лякишева, заявившая, что после установления камина в особняке Собчак та не рассчиталась за работу. Была внесена лишь предоплата. Елена требует взыскать с ответчицы недополученные деньги и пени в сумме трех миллионов рублей.

Григорий Лепс уехал из России

После истории с дракой в Петербурге Григорий Лепс не появился на концертах и новогодних шоу. Он предпочел покинуть Россию. Артиста заметили в Стамбуле — спешил на рейс в Милан.

Волочкова собралась замуж

У Анастасии Волочковой новый бойфренд. О его появлении балерина тут же поспешила рассказать в Сети. Но ни имени, ни лица не рассекречивает. Звезда сообщила, что готовится к скорой свадьбе.

Дочь Заворотнюк уехала в Дубай

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна уехала жить в Дубай. Звезда соцсетей отправилась в жаркую страну вслед за мужем, который туда устремился по работе.