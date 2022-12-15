Пошла вразнос: Алена Рапунцель на Мальдивах снялась топлес

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель отдыхает на Мальдивах в компании нового ухажера. Девушка уже называет его не иначе, как любимым, но не рассекречивает личность бойфренда. Между тем, подписчики блогерши выяснили, что это Александр Смуров, бизнесмен из Москвы, занимающийся недвижимостью.

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Рапунцель без остановки публикует фото и видео с райского острова. Парочка поселилась на роскошном курорте в отеле на воде, и Алена показывает свое времяпрепровождение. Среди снимков у звезды – горячие кадры топлес в бассейне. Красавица не постеснялась скинуть купальник и устроить фотосессию на фоне бирюзового океана.