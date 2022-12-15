«Упала с кастрюль»: Волочкова рухнула с высоты и травмировалась

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова давно выступает с собственным шоу «Балерина в Зазеркалье цирка». Она исполняет разные трюки, парит над землей в клетке, балансирует на кастрюлях. Но накануне все прошло у нее не очень удачно – на репетиции звезда травмировалась.

«На прогоне спектакля упала с кастрюль. Рука болит до сих пор», - пожаловалась звезда. Травмы оказались серьезные: «Синяк на локте и колене. Издержки цирковых трюков».

Балерина показала подписчикам в Сети свои ушибы и ссадины. Кровоточащие травмы привели в ужас фолловеров, они посочувствовали артистке и пожелали быть осторожнее впредь.