Кристина Орбакайте после скандала с сине-желтыми одеждами покинула Россию

Певица Кристина Орбакайте покинула Россию на фоне скандала с сине-желтыми одеждами, в который угодила после шоу «Дуэты». Напомним, она исполнила хит своей мамы Аллы Пугачевой «Осенний поцелуй», а за занавесом ей вторил Игорь Николаев.
Когда звезды воссоединились, из наряды сложились в сине-желтое цветосочетание, которое напомнило людям флаг соседнего государства. И артистку костерят по сей день.
Кристина Орбакайте и Игорь Николаев. Кадр из шоу "Дуэты"
Оказалось, что Орбакайте после выступления сразу уехала из страны. Ведь она давно живет в Нью-Йорке, где у нее дочка Клавдия ходит в школу, а муж Михаил Земцов ведет бизнес. Здесь она успела снова стать героиней скандального сюжета – встретилась с Чулпан Хаматовой, Максом Покровским и другими оскорбляющими россиян звездами, за что подверглась осуждению публики.
Кристина Орбакайте с российскими звездами в Нью-Йорке. Фото: соцсети