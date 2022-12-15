Кристина Орбакайте после скандала с сине-желтыми одеждами покинула Россию

Певица Кристина Орбакайте покинула Россию на фоне скандала с сине-желтыми одеждами, в который угодила после шоу «Дуэты». Напомним, она исполнила хит своей мамы Аллы Пугачевой «Осенний поцелуй», а за занавесом ей вторил Игорь Николаев.

Когда звезды воссоединились, из наряды сложились в сине-желтое цветосочетание, которое напомнило людям флаг соседнего государства. И артистку костерят по сей день.