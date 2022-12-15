Юбка из лохмотьев и сверкающий топ: Глюкоза показала беременную Катю IOWA

Артистка Глюкоза недавно появилась на светском мероприятии в блестящем перламутровом комбинезоне. Оказалось, не только блондинка выбрала сверкающий наряд.

Певица Катя IOWA тоже отдала предпочтение блестящей ткани. Только беременная исполнительница захотела скомбинировать сребристый топ с блестками с необычной юбкой из лоскутков старых джинсовых брюк.

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А топ Кати не скрыл округлившейся живот артистки.