«Выгода здесь очевидна: эксперт рассказал, какая пенсия у Любови Успенской в Америке

Певица Любовь Успенская на днях заявила, что скоро получит российское гражданство. В связи с этим юрист назвал сумму пенсии знаменитости в США.

К слову, Успенская почти 30 лет живет в России с американским паспортом. У певицы есть вид на жительство в РФ. По этому документу Успенская не имеет права голосовать на выборах в стране. Но в остальном у этого документа те же возможности, что и у паспорта.

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И все же Успенская наконец готова стать полноправным гражданином России. Однако пенсию знаменитость может оставить американскую. И на это у Успенской есть весомые причины.