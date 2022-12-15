После свадьбы дочки: певица Слава объявила, что стала бабушкой

Как сообщает kp.ru, Слава сделала признание во время фотосессии на концерте «Наш Новый год». Когда она позировала со Стасом Михайловым, то втянула животик, но коллега попросил ее дышать и назвал мамочкой. На что 42-летняя звезда заявила: она уже бабушка!

Поклонники уверены – это было признание. Слава проговорилась и выдала семейную тайну о том, что скоро ее дочка станет мамой. Якобы, столь неожиданная, скорая и скромная свадьба 23-летней наследницы обусловлена как раз беременностью. Сама девушка никак не высказалась после маминого заявления.