Гарик Мартиросян покинул Россию

Пропавший с поля зрения поклонников Гарик Мартиросян признался, что перебрался в Армению. На родину экс-резидента Comedy Club потянуло по работе – он трудится на местном телевидении.

«Я начиная с позапрошлого года большую часть своего времени провожу в Ереване и занимаюсь здесь проектами, которые показывают в том числе и на местном телевидении. Я никогда не занимался детскими проектами, но так получилось, что я ушел в них с головой. Мне радостно видеть, как армянские дети, приходя на наши спектакли, радуются и восхищаются», - рассказал шоумен в интервью сайту Peopletalk.ru.

При этом, с российским телевидением Мартиросян не спешит рвать связь. Сейчас он задействован в новом проекте «Конфетка» с Мариной Кравец, премьера которого запланирована на ближайшее время.