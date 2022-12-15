«На триста процентов могла меня заменить»: Ирина Винер рассказала, чем сегодня занимается Алина Кабаева

Прославленный тренер по художественной гимнастике, 74-летняя Ирина Винер стала героиней нового выпуска проекта «Легенды» на RTVI. Самой известной среди чемпионок, которых взрастила Винер, является Алина Кабаева. Педагог рассказала, чем сегодня занимается ее экс-подопечная.

«Алина Кабаева не пошла по этой стезе, хотя я считаю, что она на триста процентов могла меня заменить. Но у нее тоже очень интересная работа, которая ей нравится. Она руководитель медиагруппы огромной, очень серьезная работа на ее плечах», - рассказала тренер.

Ирина Александровна добавила, что по сей день они со своей воспитанницей очень близки. «Мы всегда советуемся. Сейчас она уже особенно в моих советах не нуждается, потому что она сама - большой специалист. Не знаю, кто чей клон: я ее или она мой».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, Алина Кабаева пришла к Ирине Винер в 11-летнем возрасте. А спустя 5 лет взошла на пьедестал Олимпиады в Сиднее с бронзовой медалью. Еще четыре года труда – и золотая медаль Игр в Афинах у Кабаевой оказалась на груди. Сейчас любимица Винер по-прежнему предана гимнастике - второй год подряд она организует в Сочи детский турнир «Небесная грация».